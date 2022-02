SPECTACLE NORDIQUE – A la chasse aux aurores boréales en Polestar 1

De nombreuses légendes gravitent autour des aurores boréales, encore appelées aurores polaires. On dit qu’il s’agit de vierges dansantes, de valkyries ou d'enfants du soleil, d'un regard sur l'immensité de l'univers ou des torches des dieux. S'il existe aujourd'hui une explication scientifique sur l'origine des aurores boréales, cela n'enlève rien à la fascination qu'exerce ce spectacle naturel unique. Chaque année, des milliers de touristes se rendent en pèlerinage au bout du monde pour admirer, une fois dans leur vie, les aurores boréales en direct. La région suédoise au-delà du cercle polaire située entre Kiruna et Abisko se prête particulièrement bien à ce genre d'expérience.

Un voyage sur la neige et la glace

Pour partir à la chasse aux aurores boréales, j’ai donc misé sur un véhicule au nom tout trouvé: la Polestar 1. Sortant des chaînes de production depuis trois ans, les 1500 exemplaires initialement prévus ont depuis tous été produits. En se dépêchant un peu, il est peut-être encore possible de mettre la main sur l’un des derniers exemplaires, si tant est qu’on ait 165’000 francs à mettre sur la table. Grâce à son moteur hybride rechargeable, la GT deux portes est idéale pour partir en voyage, sachant que son autonomie électrique dépasse les 100 kilomètres et que, une fois cette dernière atteinte, le moteur essence prend la relève, assurant facilement 500 kilomètres de plus. En hiver, ces valeurs sont évidemment moindres, mais comme les Suédois et les Scandinaves en général sont des adeptes de la mobilité électrique, il ne manque pas de stations de recharge, même dans les lieux très reculées, au nord de Luleå.

Nous sommes partis à la chasse aux aurores boréales en Polestar 1. Michael Lusk La route nous a menés jusqu’au nord du cercle polaire, dans la ville suédoise de Kiruna. Michael Lusk Même si les routes sont désertes, il faut à tout moment s’attendre à voir surgir un élan. Michael Lusk

L’habitacle du puissant coupé est, lui aussi, très haut de gamme: cela va du système d'infodivertissement vertical au levier de vitesses en cristal en passant par les buses de ventilation ou encore le système audio Bowers & Wilkins, pour combler les temps d'attente en guettant les aurores boréales. Une note tout aussi spéciale est apportée par des détails comme les ceintures de sécurité dorées, qui reprennent le look du train avant et des étriers de freins ou le logo, systématiquement peint dans la couleur de la carrosserie. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié l'excellent chauffage des sièges et du volant, car au cercle polaire, le thermomètre affiche rapidement – 20°C, voire moins. Enfin, mais non des moindres, le port USB pour recharger le smartphone. Au final, c’est ce dernier, ou plutôt l’application installée dessus, qui indiquait les meilleurs endroits pour observer les aurores boréales, qui valait de l’or.

Un spectacle céleste époustouflant

Les deux premiers jours, le ciel était couvert, ne laissant entrevoir aucune aurore boréale. Mais traverser ce paysage emmailloté de neige et de glace et admirer le calme majestueux de la nature suédoise depuis l’immense fenêtre de l’hôtel à la tombée de la nuit, valait en soi le déplacement. Il en va de même pour les festivals de sculptures sur neige de Kiruna, célèbres dans le monde entier.

Mais revenons aux aurores boréales: le troisième jour, le ciel s'est enfin dégagé, le soleil a pointé le bout de son nez et, une fois la nuit tombée, la tension est montée d'heure en heure. La question était de savoir si les aurores boréales feraient une apparition ou non. Soudain, le smartphone s’est mit à vibrer, l'application a déclenché l'alarme aurore boréale. Il n’y avait plus une minute à perdre pour sauter dans la voiture et quitter la ville et sa pollution lumineuse et de monter quelques kilomètres au nord, où les conditions étaient idéales. À peine avais-je laissé les lumières de la ville derrière moi que le ciel s’est effectivement mis à briller de vert et de bleu. Elles étaient là, les aurores boréales dansantes, d'abord très faibles, puis de plus en plus nombreuses!