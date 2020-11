À la chasse aux belles cylindrées avec les «carspotters» les plus influents de Suisse

Le carspotting, qui consiste à prendre des clichés de voitures de luxe et de sport rares, est devenu une véritable tendance ces dernières années. Nous avons accompagné cinq amateurs de cette activité durant toute une journée et parlé avec eux de leur fascination pour leur hobby.

Les voitures de sport ont, de tous temps, exercé une fascination particulière. Les fans qui, lors de week-ends ensoleillés, sont à l’affût à des endroits névralgiques comme la Bürkiplatz à Zurich ou sur les cols autour d’Andermatt pour capturer les bolides les plus rares dans leur objectif, sont tout aussi variés que les marques Ferrari, Lamborghini, McLaren ou Porsche. Rencontre avec cinq d’entre eux pour découvrir leur passion.

Tommy – «The Grand Father» du carspotting

À 35 ans, Tommy est sans doute le plus ancien d’entre eux. Il photographie des voitures depuis 2006 et il est aujourd’hui connu sous le pseudonyme «the19tommy85», le plus grand youtubeur de voitures en Suisse. «L’idée m’est venue quand j’ai pris conscience, au fil du temps, du nombre de supercars qui traversaient Zurich. En 2011, j’ai créé ma propre chaîne sur YouTube, que je gère encore aujourd’hui», dit-il. Une Pagani Zonda S, une Koenigsegg Trevita CCXR et une Bugatti Chiron comptent parmi les modèles les plus rares qu’il ait pu filmer à Zurich. «C’est un loisir qui demande énormément de patience. On ne sait jamais quelles voitures on verra passer», souligne-t-il.

Jennifer – The Crazy Car Girl

L’une des rares «carspotteuses» a 20 ans et s’appelle Jennifer. Sur Instagram, elle est connue sous le nom de «crazy.cargirl». Elle pratique cette activité depuis environ deux ans, même si elle a toujours eu un faible pour les voitures de sport. «Toute petite, j’étais déjà fascinée par les voitures et accompagnait souvent mon père au Salon de l’automobile de Genève. J’ai même pris des cours de conduite dans une Lamborghini Gallardo», déclare-t-elle avec un clin d’œil. Elle aussi a une montée d’adrénaline quand, après souvent des heures d’attente, un modèle d’une grande rareté fait subitement son apparition. «Deux moments forts qui me viennent spontanément à l’esprit sont quand j’ai vu une Ford GT ou encore la Lexus LFA Nürburgring, aperçue par hasard sur l’autoroute», dit-elle.

Les plus belles photos des «carspotteurs»

Jannik de «srs-swissrichstreets» en train de prendre en photo une Porsche Turbo Cabrio. Michael Lusk Jennifer, the Crazy Car Girl, avec une Mc Laren 720S Spider. Michael Lusk Markus de «theswisssupercars» tient dans son objectif une Koenigsegg Agera RS ML. nicok.photography

Jannik – le roi de la portée sur Instagram

Jannick (25 ans) est la preuve que le carspotting est une passion partagée dans le monde entier. Lorsqu’il s’est lancé dans cette activité en 2010, il était sans doute loin d’imaginer que dix ans plus tard, 300’000 fans du monde entier le suivraient sur Instagram. Aujourd’hui, «srs_swissrichstreets» est le compte au plus grand nombre de followers en Suisse. Sa spécialité: quand bien même une voiture est déjà bas de caisse à la base, Jannik la fait paraître encore plus au raz du sol. «Personnellement, ce que je trouve intéressant dans le carspotting, c’est de faire autant de rencontres de nouvelles personnes et de pouvoir constamment prendre en photo les derniers modèles de voitures de sport», dit-il. Lui aussi a déjà eu l’occasion de photographier de nombreux bijoux au prix exorbitant. «Celle dont je me souviens tout particulièrement, c’est une McLaren P1, restée garée pendant plusieurs semaines dans un parking public.

Markus – Toujours sur les routes

Markus (23 ans), administrateur du compte instagram «theswisssupercars», a lui aussi une passion pour les voitures de sport et les «pourchasse» depuis 2011. À l’époque, il était tellement fasciné par les vidéos de carspotters du monde entier sur YouTube qu’il a lui-même décidé de se lancer à la poursuite de supercars. «D’abord dans mon propre village, puis à Zurich et désormais souvent dans les Alpes, notamment à Andermatt», raconte-t-il. En dehors de la simple traque de voitures rares, le défi que représente le fait de n’avoir que quelques secondes pour faire une belle photo de l’objet de convoitise représente pour lui une partie importante de son hobby. Ce que cela signifie, nous avons pu le vivre en direct quand, en plein Andermatt, nous avons croisé la route d’une Porsche 918 Spyder. «Mais le clou absolu reste pour moi une Pagani Zonda F Roadster que j’ai un jour prise en photo devant le casino de Monte-Carlo», dit-il.

Nico – Pagani avant tout