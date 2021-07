Genève : A la Chevillarde, les abattages d’arbres ont débuté

Malgré les dernières actions des milieux de défense du patrimoine, la réalisation de logements à la place d’une maison de maître a commencé mardi.

Les abattages d’arbres qui précèdent la démolition de la maison de maître de la Chevillarde ont débuté mardi, a indiqué la «Tribune de Genève». A terme, il est prévu que 209 logements soient érigés sur cette parcelle de 15’000 m2. L’opération est contestée de longue date par les milieux de défense du patrimoine. Un dernier recours visant les autorisations de démolir et de construire, sèchement rejeté en première instance, est pendant devant la Cour de justice – mais il ne possède pas d’effet suspensif. Selon le quotidien genevois, Action patrimoine vivant (APV) a demandé en urgence des mesures superprovisionnelles afin d’interrompre le chantier. La justice devrait rapidement se prononcer à ce sujet. Par ailleurs, des membres d’APV et le député Guy Mettan avaient saisi le procureur général le 14 juin d’une dénonciation LFAIE (Lex Koller). Ils soupçonnent le propriétaire des lieux, la société Keat SA dont l’ayant droit économique demeure inconnu, de contrevenir à ladite loi, qui interdit à un étranger non domicilié en Suisse d’y acquérir un bien immobilier. Ce que son administrateur, Philippe Prost, conteste vivement.