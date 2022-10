Commerce: A la Coop on peut à nouveau payer par cartes

Commerce : À la Coop on peut à nouveau payer par cartes

Cela fonctionne à nouveau! Depuis mardi matin, il est à nouveau possible de payer par carte ou via Twint dans les magasins Coop. Sur Twitter, Coop indique: «La panne technique du système de paiement chez Coop est actuellement résolue dans toute la Suisse. Les paiements par carte et via Twint sont à nouveau possibles. En remerciement de votre patience hier, vous pouvez aujourd’hui encore payer tous vos achats avec vos superpoints».