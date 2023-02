Etats-Unis: A la Cour suprême, Twitter accusé d’«aveuglement» au terrorisme

États-Unis : À la Cour suprême, Twitter accusé d’«aveuglement» au terrorisme

Getty Images via AFP

Selon la famille, Twitter est complice de cet acte de terrorisme pour n’avoir pas retiré des tweets du groupe ni cessé de recommander ces tweets (via des algorithmes automatisés). La plateforme, soutenue par ses rivales (Google, Facebook, etc.), assure de son côté qu’être un service utilisé par des dizaines de millions de personnes dans le monde ne prouve pas qu’elle «aide en connaissance de cause» des groupes terroristes.

«Section 230»

Au cœur des deux plaintes se trouve la «Section 230», une loi de 1996 qui confère une immunité judiciaire aux entreprises numériques pour les contenus mis en ligne par les internautes sur leurs plateformes. Les grandes entreprises du secteur défendent bec et ongles ce statut d’hébergeurs – et non d’éditeurs – qui a selon elles permis l’avènement d’internet tel qu’il a pris forme. Les juges de la Cour suprême ont exprimé mardi leurs doutes sur la pertinence de la Section 230 aujourd’hui, mais aussi leur réticence à influencer le sort d’une loi devenue fondamentale pour l’économie numérique.