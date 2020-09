À la découverte de l’intérieur «petit-bourgeois» de l’inventeur de «GTA»

Non, il ne s'agit pas de Dan Houser, le créateur de «GTA», mais d'un personnage de la 15ème édition de son jeu vidéo à succès. Les photos de Dan Houser sont assez rares et pas particulièrement intéressantes. Son travail parle de lui-même. Rockstar Games Dan Houser n'est pas seulement la tête pensante derrière la série des «GTA», … … il est également l'auteur de «Red Dead Redemption». Rockstar Games

Vingt années durant, Dan Houser (46 ans) a été à la tête de Rockstar Games, en compagnie de son frère Sam et de Terry Donovan. Le célèbre éditeur de jeux vidéo est notamment à l’origine de succès planétaires, tels que la série des «GTA» et «Red Dead Redemption». En 2018, peu de temps après la sortie de «Red Dead Redemption», Dan Houser a pris un congé sabbatique dont il n’est jamais revenu. Le 11 mars 2020, il a fait éclater la nouvelle selon laquelle il quittait Rockstar Games.

Si l’on ignore les raisons exactes de son départ, il est certain que Dan Houser n’a plus besoin de travailler. «GTA» a généré plus de six milliards de francs de recettes dans le monde. Peut-être que Dan Houser, dont la fortune est estimée à 140 millions de francs, n’avait tout simplement plus envie de mener la vie délurée d’un développeur de jeux vidéo – c’est du moins ce que l’on suppose quand on regarde sa nouvelle propriété (plutôt bourgeoise) de Los Angeles.

Le seul travail que Dan Houser ait encore à faire actuellement est de s’occuper de son nouveau jardin. Realtor.com

Les nouveaux voisins: Petra Ecclestone et LeBron James

Les goûts sont discutables, mais pas les hauteurs de plafonds, qui sont superbes. Realtor.com

Le quartier, dans lequel le magnat des jeux vidéo s’est installé, fait partie des plus chics de Beverly Hills. Brentwood, dans le Westside de Los Angeles, abrite des stars du sport (le basketteur LeBron James), du cinéma (Gwyneth Paltrow) ou simplement des gosses de riches (Petra Ecclestone).

On ignore le nombre exact de mètres carrés qu’offre la surface de la propriété de 15 millions. Mais elle est sûrement assez imposante. Après tout, l’annonce fait mention de sept chambres à coucher et de 8,5 salles de bains et sur les photos, on aperçoit également un joli jardin avec un espace barbecue et d’autres belles annexes.

Ce coin donne envie de sortir les saucisses et de faire un barbecue. Realtor.com Cette terrasse est idéale pour savourer un moment de détente. Realtor.com La chambre à coucher a également l’air très confortable. Realtor.com

Une maison est-elle révélatrice du caractère de son propriétaire?

Quant à savoir si une maison ou son aménagement intérieur est révélateur du caractère de son propriétaire, ça se discute. Et l’affirmation, selon laquelle Dan Houser est désormais un petit-bourgeois en raison de sa propriété huppée serait tout simplement injuste et réducteur.