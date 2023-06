Genève: A la découverte du métier de pompier

GSIS

Les pompiers genevois ouvrent leur caserne à la population. Vendredi et samedi, le Groupement du Service d’incendie et de secours (GSIS) organise deux journées portes ouvertes .

Plusieurs visites seront organisées dans la caserne 1, rue du Vieux-Billard 11, le Musée des sapeurs-pompiers de Genève et sa base de départ, à la rue du Stand 1bis. Dans la zone du pont des Bergues, les visiteurs pourront participer à de nombreuses démonstrations, en plus des présentations des ambulances et des moyens de sauvetage. Des activités seront proposées, avec notamment une zone dédiée au feu en présence de pompiers professionnels et volontaires. Rendez-vous est donné vendredi de 14h à 19h et samedi de 11h à 18h.