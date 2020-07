Monarchie britannique

«À la dérive» à Los Angeles, le prince Harry veut rentrer

Le jeune papa ne goûterait que très peu sa vie en Californie, aux côtés de son épouse Meghan et de son fils Archie. Il envisagerait même un retour à Londres...

Harry et Meghan sont partis habiter à Los Angeles.

La vie californienne n'aurait rien de la dolce vita pour le duc de Sussex. Installé dans la cité des Anges avec son épouse Meghan Mark depuis plusieurs mois maintenant, le prince Harry ne serait animé que par une seule idée: rentrer au Royaume-Uni pour rejoindre ses amis et sa famille.

La crise du coronavirus est passée par là, et le fils de Charles et Diana serait «rongé par la culpabilité» de s'être éloigné des siens en cette période compliquée pour son pays. Il aurait ainsi réalisé que «Charles et la reine ne seraient pas toujours là».