Hausse du carburant: A la frontière franco-suisse, le tourisme à la pompe bat son plein

Hausse du carburant : À la frontière franco-suisse, le tourisme à la pompe bat son plein

Depuis une semaine, la fréquentation d’une station-service des Alpes françaises a plus que doublé, avec une importante clientèle helvétique attirée par la perspective d’un plein soldé.

La station se prépare à sa plus forte affluence de l’année à l’occasion du pont du Jeûne genevois ce week-end.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de monde et qu’on doive faire la queue au bord de la route», s’étonne Blendi Bllaca, au volant d’un coupé noir immatriculé à Genève, en observant la file de voitures entassées sur le bas-côté, côté français.

Depuis une semaine, les huit pompes de cette station TotalEnergies de la commune d’Annemasse, dans les Alpes françaises, à une quinzaine de minutes de route de la frontière, sont prises d’assaut du matin au soir. La fréquentation y a plus que doublé, atteignant désormais 1700 personnes par jour, dont une importante clientèle helvétique, attirée par la perspective d’un plein soldé.

Des économies bienvenues

Alexandre Macaire, 45 ans, a tiré profit de ses emplettes en France – où les produits alimentaires sont moins chers – pour faire un plein rapide. «C’était vraiment à côté, donc j’en ai profité pour faire quelques économies à la pompe.» «Avant, on pouvait avoir deux à quatre voitures sur dix de Suisse. Maintenant, on va avoir quatre à cinq voitures suisses sur dix», détaille à l’AFP une employée de la station, Shana Drut.

Avec l’entrée en vigueur des dernières remises de l’Etat et de TotalEnergies sur le carburant, tous les clients du géant pétrolier français bénéficient d’une réduction de 38 centimes d’euros par litre jusqu’au 1er octobre. Des économies bienvenues pour les automobilistes suisses, dont le gouvernement n’a pour l’heure pas jugé nécessaire de mettre en place des mesures de soutien au pouvoir d’achat, dans un pays relativement épargné par l’inflation, limitée à 3,4% sur un an en juillet , contre 6,1% en France.

«Tempête dans un bidon»

Cette double ristourne représente «50 à 70 centimes (par litre) par rapport à la Suisse», calcule Michel Santos, Genevois de 41 ans, soit une «belle différence», entre 30 et 40 francs suisses (entre 30,9 et 41,2 euros) pour un plein. Car si le litre de sans plomb ne coûte qu’1,38EUR dans cette station, il atteint effectivement 2,17EUR quelques kilomètres plus loin, de l’autre côté de la douane.