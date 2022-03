Notre reportage – A la frontière polonaise, où se croisent exil et retour au pays

On ne donnera pas le nom de la localité: les gens ont trop peur d’une attaque sur ce point névralgique de la route des migrants. C’est sur le parking d’un hôtel, en plein soleil, que nous avons croisé Mikael, un papy grisonnant qui tire nerveusement sur sa cigarette. Il attend depuis plusieurs heures le chauffeur qui doit l’emmener pour retrouver une partie de sa famille restée en Ukraine.

Cet Ukrainien d’une septantaine d’années vit à Paris. S’il se trouve en Pologne, c’est pour rejoindre son fils, à quelques kilomètres seulement de la frontière. Mikael veut récupérer son petit-fils de 9 ans pour le ramener en France. Mobilisable à tout moment, son fils ne fera pas le voyage. La région qu’il tente de rejoindre est relativement préservée pour le moment, même si selon lui il n’y a plus beaucoup d’endroits sûrs dans le pays.

Parmi les gens qui attendent l’arrivée du chauffeur avec Mikael on trouve des femmes et… des enfants. Ceux-là font le chemin inverse de l’exode et rentrent pour rendre visite quelques jours à leur père.