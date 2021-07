Mecque - Des musulmanes font désormais le hajj sans homme

Arabie saoudite : À La Mecque, des musulmanes font le hajj sans tuteur à leur côté

Les femmes sont désormais autorisées à effectuer sans «tuteur» ou «gardien» ce pèlerinage, un des cinq piliers de l’islam.

Pour cette mère de famille pakistanaise, faire le pèlerinage avec son mari et son enfant aurait été une distraction qui l’aurait empêchée de «se concentrer complètement sur les rites». Vêtue d’une robe blanche couvrant tout son corps à l’exception du visage, Bushra Shah, 35 ans, fait partie des 60’000 personnes résidant en Arabie saoudite sélectionnées pour participer à un hajj réduit pour la deuxième année consécutive en raison du Covid-19. «Beaucoup de femmes viendront aussi avec moi. Je suis très fière que nous soyons désormais indépendantes et que nous n’ayons pas besoin de gardien», se réjouit-elle, avant d’embrasser son fils et saluer son mari.