Japon – A la pêche aux microplastiques, ça mord à tous les coups

Japon : À la pêche aux microplastiques, ça mord à tous les coups

Dans l’archipel, des scientifiques étudient cette forme de pollution maritime. Sans manquer de matière, car les déchets abondent…

Avec plus de 200 échantillons déjà recueillis, cette mission est la plus vaste étude à ce jour sur la concentration des microplastiques dans les eaux japonaises.

«Le bleu, ça c’est du microplastique, et ça, c’est du polystyrène, je pense», indique du doigt Sylvain Agostini, professeur assistant à l’université de Tsukuba (nord-est de Tokyo) et directeur scientifique de la mission franco-japonaise «Tara-Jambio», qui pratique ces prélèvements tout autour de l’archipel nippon depuis avril 2020.

Plastisphère scrutée

Avec plus de 200 échantillons déjà recueillis, en surface et dans les sédiments, cette mission est la plus vaste étude à ce jour sur la concentration des microplastiques (des particules entre 0,3 et 5 mm) dans les eaux côtières japonaises. L’étude s’intéresse aussi à la «plastisphère», un écosystème marin encore très mal connu, formé par des microorganismes flottant avec les microplastiques, parfois sur des milliers de kilomètres.