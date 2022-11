A la pêche aux responsables de l'incendie du foyer des Tattes

Le premier juge qu’il lui fallait vérifier si la pièce était vide. Il n’a pas pensé qu’il favoriserait la diffusion de la fumée en l’ouvrant. «Je ne réfléchis pas, je me focalise sur la chambre, pas sur le reste du bâtiment.» Le second évoque le stress, son désir d’aider son collègue et l’impossibilité d’accéder aux étages déjà enfumés. «Dans ce cas, on ne peut pas faire évacuer.» Les deux indiquent que l’alarme sonnait fort, les fondant à penser les occupants avertis; ils n’auraient en outre pas reçu de consignes sur la manière d’évacuer, malgré des précédents. L’ex-chef de la sécurité incendie de l’Hospice, mis en cause sur le tard, sera entendu mardi.