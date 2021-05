Football - À la Pontaise aussi, il y avait du spectacle

On craignait un peu au vu de la légère baisse de régime apparue récemment dans les rangs stadistes, mais les hommes de Meho Kodro n’ont pas accepté de sombrer et cela a franchement fait plaisir à voir. Surtout que les Lausannois, qui pouvaient encore prétendre à la troisième marche de podium de Challenge League, ont dû se passer dès la 40e seconde de leur maître à jouer Raffidine Abdullah, touché dans un contact. Celui qui a pris les choses en main à la place du demi comorien se nomme Guy Mbenza. Le buteur a plutôt fait bonne impression depuis son arrivée cet hiver, même si ses prestations n’ont pas toutes été de même acabit. En tout cas, le Congolais, qui arrive en fin de contrat prochainement, a prouvé qu’il pouvait être un attaquant fort utile en Challenge League. C’est lui qui, dès la 6e minute, a profité de l’excellent travail de Mergim Qarri sur la gauche pour mettre le SLO sur la bonne voie (1-0).

Quatre vrais chances pour Mbenza

En fait, Mbenza se sera procuré quatre vrais chances de but en première mi-temps. Deux manquées et, donc, deux réussites, puisque l’homme a joué les renards rusés des surfaces pour chiper un ballon à l’orée des seize mètres et partir tromper Nils de Mol (31e, 2-0). L’occasion de souligner de ce FC Wil n’avait rien de celui qui était allé chercher son maintien ces derniers jours contre Xamax et Chiasso. Alexander Frei a laissé bon nombre de ses titulaires au repos, à commencer par Silvio, un habitué de la Pontaise.