Selena Gomez à la production d’une adaptation de Coyotes en série

Selena Gomez joue dans la série «Only Murders in the Building», dont la saison 3 est prévue pour l’été 2023.

Publiés en 2018 et 2019, les deux tomes de «Coyotes», écrits par Sean Lewis et illustrés par Caitlin Yarsky, seront adaptés en série pour Prime Video. Et d’après le site filmupdates.net, la production de la future fiction sera assurée par Selena Gomez (qui est célibataire), Sean Lewis et l’acteur et réalisateur, de «Candyman» notamment, Jordan Peele. Ni Selena ni Jordan ne sont prévus au casting, du moins pour le moment.