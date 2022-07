Brunnen (SZ): A la recherche compliquée de la voiture engloutie

Brunnen (SZ) : À la recherche compliquée de la voiture engloutie

La voiture qui a fini sa course au fond du lac des Quatre-Cantons dimanche n’a toujours pas été retrouvée. Les recherches se poursuivent ce mardi avec un bateau spécial.

Nombre de victimes toujours pas communiqué

En attendant, une première mesure immédiate a été prise près du lieu de l’accident. On ne peut plus y rouler temporairement qu’à 60 km/h au lieu de 80. Selon l’Office fédéral des routes (OFROU), cette mesure doit permettre de garantir la sécurité jusqu’à ce que les travaux de réparation soient terminés.

Polémique sur la sécurité

La sécurité justement fait polémique dans la région, car la route est réputée comme dangereuse. Ainsi le conseiller national UDC schwytzois Pirmin Schwander frissonne à chaque fois qu’il roule le long de l’Axenstrasse: «Il ne faut pas regarder en bas», a-t-il déclaré à «20 Minuten». Et pas en haut non plus, car la montagne est en «perpétuel mouvement».