Téléphones portables : À la recherche de l’audace perdue dans le design

Un nouveau musée en ligne rassemble plus de 2000 modèles originaux qui ont contribué à l’histoire du téléphone portable.

Plus d’un milliard de smartphones se vendent chaque année dans le monde. Mais l’originalité a largement laissé place depuis au conformisme, surtout si on les compare avec la période où ils n’avaient pas encore l’appellation smartphone. Cela ressort du catalogue mis en ligne par le Mobile Phone Museum .

On y trouve plus de 2100 appareils sur cette adresse britannique. La plupart des appareils référencés sont présentés en détail avec les caractéristiques techniques et, pour certains d’entre eux, avec des faits historiques relatifs à leur conception et leur commercialisation.

Ce n’est pas une première de Mobile Phone Museum. Un autre musée est également accessible, à l’adresse .org et non pas .com. Il revendiquait une collection privée de plus de 2000 téléphones et 500 appareils en ligne. Mais il semble que ses responsables slovaques n’assurent plus la maintenance.