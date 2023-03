Spécialistes à la recherche de tableaux volés par les nazis

1 / 3 Sylvie Aballéa et Brigitte Monti travaillent à déterminer l’origine de tableaux acquis après 1933. MAH L’auteur de cette toile pourrait être Picasso, mais il faut le vérifier. MAH Marques, cadre, dos du tableau sont scrutés. MAH

Établir la provenance d’un tableau et s’assurer qu’il n’ait pas été volé à leur propriétaire par les nazis. C’est le travail mené par le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) depuis 2019. Comme douze autres musées suisses, l’institution a reçu un soutien financier de la Confédération pour ses recherches en la matière. Une enveloppe de 92’000 francs a été allouée par Berne au MAH pour 2023 et 2024. Il s’agit de la troisième tranche d’aide perçue dans ce cadre par le musée, qui investit la même somme. «C’est très important pour nos collections, expose Sylvie Aballéa, assistante conservatrice pour le domaine des Beaux-arts. Les deux premiers volets du projet ont permis de découvrir jusqu’ici qu’il n’y avait pas d’objet spolié au MAH.»

Collectionneur souvent à Paris

Les recherches se focalisent sur «ce qui a été créé avant 1945 et acquis après 1933», explique Brigitte Monti, collaboratrice scientifique. Les premiers travaux ont porté sur des legs, dons et dépôts d'œuvres, à la provenance lacunaire et «qui pouvaient poser problème» car susceptibles d’intéresser les nazis. Des peintures de maîtres flamands, de Renoir, ou de Sisley, entre autres, à vérifier en priorité car «souvent demandées en prêt» par d’autres musées et dont l’historique «doit être impeccable», le risque étant la confiscation. «Il y avait aussi les pièces acquises pendant ces années-là», poursuit la spécialiste. Par exemple, un leg d’une famille genevoise a été scruté: «Elle avait commencé à collectionner des tableaux en 1940 et se rendait régulièrement à Paris», occupée alors par les Allemands.

Un jeu de piste

Au total, 126 objets ont été passés au crible. Un travail méthodique, de longue haleine et «constitué de petites pièces qu’on met bout à bout»: «Ces recherches prennent beaucoup de temps, on doit attendre les réponses d’autres musées ou d’archives publiques ou privées, à l’étranger ou en Suisse. Parfois c’est coûteux, parfois on ne transmet pas assez d’éléments, ou on ne nous répond pas du tout, détaille Brigitte Monti. Il y a aussi les problèmes légaux liés à la protection des personnes, qui diffèrent selon les pays. Par exemple, la Tate Gallery, à Londres, n’a pas voulu fournir le nom d’un acquéreur. Il faut aussi convaincre les galeristes d’ouvrir leurs archives, certains peuvent être réticents.»

Un travail «obligatoire»

Le MAH va désormais examiner 90 œuvres acquises entre 1933 et 1937, l’idée étant de remonter jusqu’à 1945. Parmi ces pièces, celles d’artistes locaux, comme Calame ou Töpffer: «Même si a priori leur origine ne pose pas problème, il faut quand même faire ce travail, c’est devenu obligatoire, explique Brigitte Monti. En Allemagne, en France ou aux Etats-Unis, cela fait partie désormais d’une œuvre, comme son titre.»



Faussaire décelé Dossiers du musée, archives, catalogues, livres de comptes ou correspondances des collectionneurs, comptes-rendus de l’administration municipale font partie des éléments consultés pour retracer le parcours d’une pièce. «Un autre aspect de la recherche est l’étude matérielle, complète Sylvie Aballéa. Tous les objets passent par l’atelier de restauration.» L’examen de toiles douteuses par radiographie a permis de déceler une copie réalisée par un faussaire. Tampons de douane, notes au dos du tableau, étiquettes des encadreurs, ou marques des collectionneurs peuvent constituer des indices: «Chaque objet a son parcours propre», souligne Brigitte Monti.