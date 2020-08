À la recherche de trésors cachés dans les greniers

Au premier abord, les précautions liées au coronavirus sont peu visibles dans la pièce où l’experte reçoit ses visiteurs. Personne ne porte de masque. «Ce n’est pas obligatoire, car nous sommes dans le salon privé d’un restaurant et nous ne nous déplaçons pas. Mais j’ai des masques à disposition.» Quid du gel hydroalcoolique, dont une bouteille trône sur la table? «On ne désinfecte pas les objets et je ne mets pas de gel avant de les toucher: cela pourrait les détériorer, prévient Déborah Perez. Sur de l’or ou de l’argent, par exemple, le produit peut laisser une trace de doigt et provoquer une oxydation. J’ai des gants ou je me nettoie les mains après avoir rendu sa pièce à son propriétaire.»