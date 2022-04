Vaud: A la recherche du paon perdu

Vaud : À la recherche du paon perdu

Un oiseau s’est échappé de la volière qu’il partageait avec son frère, à l’écart du village du Sépey, en bordure de forêt. Les propriétaires font leur maximum pour le retrouver.

«Nous n’avons aucun indice. Pas une plume pour nous aider», désespère le propriétaire d’un paon. Son oiseau, dénommé Pa, a récemment disparu de la grande volière, construite sur un terrain spacieux à l’écart du village du Sépey, à côté du chalet de la famille. Située en lisière de la forêt sous la Pierre du Moëllé, la volière abrite encore le frère du disparu, un certain On. Les deux oiseaux proviennent du Gros-de-Vaud et sont âgés de deux ans. Ils vivaient ensemble depuis plusieurs mois.