«Indiana Jones», «Aladdin», «Jumanji» ou encore «Les Goonies» sont les films qui viennent en tête lorsqu’on regarde «Ohana et le trésor caché». Ce film d’aventures familial est sorti vendredi 29 janvier 2021 sur Netflix et est actuellement le deuxième film le plus regardé sur la plateforme en Suisse.