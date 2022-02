A la recherche d’un trésor enfoui depuis cinq siècles

Le pitch Passionné d’aventure lorsqu’il était gosse, Nathan Drake (Tom Holland, qui s’est pointé à une avant-première du film à Paris à cause d’un pari perdu contre McFly et Carlito) sert aujourd’hui des cocktails dans un bar à New York. C’est là que Sully (Mark Walhberg) lui tombe dessus. Cet ancien ami de son frère aîné disparu est à la recherche d’un butin inestimable et il a besoin de l’aide de Nathan pour le trouver. Ni une ni deux, le jeune homme suit son nouvel acolyte sur la piste du trésor de Magellan: sur le cambriolage d’une clé lors d’une vente aux enchères, dans les catacombes d’une église en Espagne, en plein air au dessus des Philippines... Les péripéties sont loin d’être sans danger pour les deux aventuriers.