À la rencontre des stars qui reposent dans les cimetières suisses

Chez les chrétiens, le Jour des morts tombe le 2 novembre. La veille, ils célèbrent la Toussaint. La signification de ces deux jours, bien que distincte, est confondue par beaucoup d’entre nous puisque traditionnellement on dépose des chrysanthèmes dans les cimetières, le 1er novembre. Cette année, ça sera un dimanche et donc l’occasion d’un court voyage pas trop loin de chez soi. L’idée consiste à se recueillir sur la sépulture d’une personnalité qu’on admire. Et elles sont nombreuses à avoir choisi la Suisse comme dernière demeure. Il y a des stars de cinéma, de la littérature, des beaux-arts et du sport notamment.