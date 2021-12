Genève : A la rescousse des chats errants

Plusieurs acteurs de la protection des félins et le Canton se sont unis pour protéger les boules de poils qui vivent en extérieur.

Tous unis pour sauver les chats errants. L’association SOS Chats, la Société genevoise pour la protection des animaux, la société genevoise des vétérinaires et le service de la consommation et des affaires vétérinaires s’allient pour la cause. Dans un communiqué, le Canton a annoncé lundi le lancement de CATS OUTDOOR. Une campagne visant à sensibiliser la population à l'abandon des chats, au risque sanitaire lié à leur reproduction incontrôlée et à la protection de la biodiversité.