Crise migratoire: A la Réunion, 69 migrants accostent à bord d’un bateau de pêche sri-lankais

Crise migratoire : À la Réunion, 69 migrants accostent à bord d’un bateau de pêche sri-lankais

Les services préfectoraux ont compté sept femmes et six enfants parmi les passagers, qui ont été «pris en charge par les services de l’État pour leur bilan sanitaire et leur placement en zone d’attente». «Ils feront ensuite l’objet d’entretiens avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour statuer sur leur admission au séjour», a ajouté la préfecture dans un communiqué.