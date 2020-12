Brexit : À la veille de la rupture, ultimes débats et signatures

La Chambre des Communes, où le premier ministre Boris Johnson dispose d’une large majorité, devrait voter l’accord commercial post-Brexit mercredi, évitant le chaos d’un «no-deal».

L’adoption du texte de 1246 pages, conclu la veille de Noël pour éviter le chaos d’un «no deal», ne fait guère de doute vu la majorité dont dispose le gouvernement de Boris Johnson à la Chambre des Communes. Après le feu vert des 27 en début de semaine, elle permettra aux deux parties de le ratifier in extremis pour une entrée en vigueur jeudi soir à 23 heures à Londres (minuit en Suisse).

Après 47 ans d’intégration européenne et quatre ans et demi de déchirements suivant le référendum du Brexit, le Royaume-Uni, sorti formellement de l’UE le 31 janvier dernier, cessera alors d’appliquer les règles européennes. Il quittera le marché unique européen, l’union douanière et le programme d’échanges d’étudiants Erasmus.