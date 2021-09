Canada : À la veille des législatives, Justin Trudeau se démultiplie

Le Premier ministre canadien et son principal rival, le conservateur modéré Erin O’Toole, sont au coude-à-coude dans les sondages.

Getty Images via AFP

Le Premier ministre sortant le libéral Justin Trudeau et son principal rival, le conservateur modéré Erin O’Toole, donnés à égalité dans les sondages, ont jeté dimanche leurs dernières forces dans la bataille à la veille de législatives canadiennes. Pour ce dernier jour de campagne, ils étaient de nouveau tous les deux sur le terrain. Le chef libéral s’est même démultiplié pour ce 36e et dernier jour d’une campagne éclair avec des arrêts en Ontario, au Manitoba et enfin en Colombie-Britannique.