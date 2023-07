Suisse: «A la vue d’un veau, des randonneurs se précipitent pour le caresser»

Deux promeneurs qui se permettent de traire une vache en plein champ . Cet incident survenu il y a deux semaines en Appenzell avait fait parler de lui et constitue sans doute l’exemple par excellence à ne pas suivre en randonnée. Plusieurs organisations rappellent ce mercredi qu’il faut bien observer certaines règles pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les marcheurs, les vététistes et les zones agricoles.

Des vaches allaitantes et leurs veaux sont par exemple souvent au cœur d’incidents, explique Étienne Junod, responsable romand du Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA). «À la vue d’un veau, certains randonneurs se précipitent pour lui prodiguer une caresse. Il faut garder à l’esprit qu’une mère garde toujours un œil sur son petit et déteste que des inconnus s’en approchent ou le touchent», affirme-t-il dans un communiqué.

Respecter les trois règles d’or

Près de trois personnes sur cinq s’adonnent par exemple régulièrement au plaisir de la marche. La Suisse dispose d’environ 65’000 km de chemins de randonnées et itinéraires VTT, dont environ 20’000 km traversent des prairies et des pâturages. «Il y a une méconnaissance de plus en plus grande du monde animal par le grand public», constate encore Étienne Junod. Trois règles d’or sont citées pour éviter les conflits avec les agriculteurs: ne pas sortir des chemins balisés, éviter l’escalade de clôtures et utiliser impérativement les entrées prévues, et ne pas laisser les accès du pâturage ouverts.