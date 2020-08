Mur à mur

A l’abri de la chaleur chez les morses

Alors qu'une bonne partie de l'Europe de l'ouest suffoque sous une vague de chaleur vendredi, les visiteurs d'un parc animalier belge peuvent trouver refuge dans un igloo avec vue... rafraîchissante.

Six chambres du parc Pairi Daiza avec l'Arctique pour thème d'inspiration ont été aménagées avec une fenêtre donnant sur le bassin des morses, offrant la possibilité au gros mammifère marin de nager jusqu'à la vitre pour un petit coucou.

Les chambres sont équipées d'une vitre de 10 centimètres d'épaisseur qui peut résister à une énorme pression de l'eau ou à la charge du mammifère reconnaissable à ses défenses et ses moustaches drues, qui peut atteindre deux tonnes.

«Il n'y a jamais de possibilité de déranger l'animal parce que de toute façon son territoire est tellement grand et il a accès à l'intérieur et à l'extérieur», explique Claire Gilissen, porte-parole du parc.

«Il arrive que le morse approche de la fenêtre et soit intéressé par le résident de la chambre. Mais il arrive aussi qu'il ne soit pas intéressé. Donc ça dépend de son état d'esprit. Mais c'est sûr que dans cette interaction entre les animaux et les hommes parfois on ne sait pas qui est l'attraction de l'autre», sourit-elle.