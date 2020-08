Coronavirus

A l’aéroport de Bâle-Mulhouse, les tests sont obligatoires

Depuis samedi, des tests de dépistage du Covid-19 ont été mis en place de manière «obligatoire et systématique» pour tous les voyageurs arrivant de pays à risque. Comme dans les aéroports français.

Présenter son passeport et récupérer ses bagages, cela attendra un peu… A l’aéroport binational de Bâle-Mulhouse, à cheval entre la France et la Suisse, les voyageurs arrivant de pays à risque doivent d’abord présenter leurs narines à l’écouvillon pour un test du coronavirus, comme dans les autres aéroports français.

Pour Neyfer Ozturk, ce comité d’accueil en combinaison blanche, visière et masque est «la surprise», mais cela «ne le dérange pas». «C’est normal, je préfère faire le test et respecter les consignes de sécurité plutôt que le virus se propage», estime cet étudiant de 19 ans, déjà testé avant de quitter la France.

Tests depuis samedi

Depuis samedi, des tests de dépistage du Covid-19 ont été mis en place de manière «obligatoire et systématique» à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse, pour les vols en provenance d’Israël, de Serbie et de Turquie, seuls pays parmi les 16 de la liste rouge établie par le gouvernement français à avoir en ce moment des liaisons directes avec Bâle-Mulhouse. A partir de la mi-août seront aussi concernés des vols en provenance d’Algérie. L’EuroAirport Bâle-Mulhouse dessert essentiellement l’Europe, la Turquie et l'Afrique du nord.

Aéroport binational

A l’aéroport de Bâle-Mulhouse, les halls de départs et d’arrivées sont encore d’un calme surprenant pour un milieu d’été. La barre de 10'000 passagers par jour a été de nouveau franchie pour la première fois le week-end du 18 et 19 juillet, contre plus de 25'000 en moyenne habituellement en période estivale. Sur les journées de samedi, dimanche et lundi, 302 tests y ont été réalisés, selon l’ARS.