Bâle-Ville – A l’AI, il vit pendant près de deux ans en Thaïlande

Un Suisse, âgé de 30 ans, a dû comparaître jeudi devant la justice bâloise. Il aurait perçu des prestations sociales pendant plus de deux ans sans signaler aux autorités compétentes qu’il vivait en Thaïlande. L’accusé aurait trompé l’Office bâlois des cotisations sociales en lui cachant qu’il avait passé 241 et 232 jours en Thaïlande en 2017 et 2018. Ceci dans l’intention de s’enrichir illégalement, selon le Ministère public. Le canton aurait ainsi subi un préjudice de près de 39’000 francs.

L’acte d’accusation ne précise pas où et dans quelles conditions le prévenu vivait en Thaïlande. Ses intentions et ses motivations ne sont pas non plus décrites plus précisément. Le document précise néanmoins que le prévenu était en contact régulier avec les autorités et qu’il n’a à aucun moment révélé son lieu de séjour. Le Ministère public estime qu’il a trompé les autorités, leur faisant croire qu’il avait encore droit à des prestations. Raison pour laquelle il a requis une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis ainsi qu’une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende à 60 francs pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier.

«Vous n’avez pas lu le formulaire»

Le prévenu, qui bénéficie de l’AI depuis 2016, a une compagne en Thaïlande. Les deux ont une petite fille. Fou amoureux de sa petite amie, il s’était donc rendu sur place en 2017. Un an plus tard, elle était tombée enceinte. Appelé à la barre, il a dû répondre à la question du tribunal s'il savait qu’il devait déclarer son séjour à l’étranger de plus de trois mois par année civile. «Je l’avais en quelque sorte partiellement à l’esprit», a déclaré le prévenu. «Vous n’avez tout simplement pas lu le formulaire, car vous auriez dû le savoir. C’est écrit sur la même page que votre signature», a néanmoins conclu le juge.