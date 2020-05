Berne

A l’aide sociale, elle s’offre une nouvelle poitrine à 10’000 francs

Une Bernoise a été récemment condamnée par le Tribunal fédéral à rembourser une grosse somme d’argent pour avoir indûment touché de l’aide sociale.

La loi est limpide: l'aide sociale s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et qui ne reçoivent pas d'aide de tiers ou pas à temps. Toute aide financière perçue de la part de tiers est considérée comme un revenu et doit être déclaré aux autorités. Une Bernoise de 47 ans, qui n’a pas respecté cette règle, doit désormais en payer les frais, rapporte la «Berner Zeitung» .

La peintre domiciliée dans le Seeland a perçu de l’aide sociale entre juillet 2013 et décembre 2017. Durant cette période elle a obtenu de la part de proches une fois 1000 francs et une autre fois 3200 francs. Aucune des deux sommes n’a été déclarée. La quadragénaire n’a pas non plus signalé le fait qu’une agence artistique – de laquelle elle s’était occupée durant trois ans – lui a remis 10’000 francs pour qu’elle s’offre une augmentation mammaire.