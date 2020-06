Sierre (VS)

À l’aide sociale, il s’achète 28 voitures en neuf ans

Un Iranien a dissimulé la fortune qu’il possédait et l’a utilisée pour faire un commerce de véhicules. Il a été condamné pour ses abus.

Vingt-huit voitures immatriculées entre 2009 et 2018: tel est le score impressionnant d’un Iranien de 48 ans, sans emploi. Ses véhicules lui auraient coûté au total 120’500 fr. selon l’enquête. Ils ont dû servir à un commerce de l’ombre. Cependant «aucun bénéfice ou chiffre d’affaires n’a été établi», lit-on dans le dossier de cet homme dépendant de la Croix-Rouge et des services sociaux depuis 2009.

Il a très vite su tirer profit de la générosité de son pays d’accueil. Il a par exemple perçu un forfait mensuel de 160 francs pour la prise en charge de deux de ses enfants, deux fois par mois. Mais il a caché à la Croix-Rouge que sa fille aînée ne venait plus le voir. Il n’aurait ainsi dû toucher que la moitié.



Il s’est aussi gardé de mentionner sa fortune de 14’600 fr., soit 10’600 fr. de plus que le seuil légal pour les ayants droit de prestations sociales. Il a investi ce montant dans un premier achat de quatre voitures, dont une à 10’000 fr. Il les a revendues et en acheté d’autres, et ainsi de suite.