Demi-finale de The Voice - Gjon’s Tears est détendu

Je me sens bien, assez détendu. J’ai vu mes prestations à la télévision. En me regardant , je me suis dit que j’avais fait du bon boulot. J’avais un souvenir catastrophique de la cross battle et finalement, c’était pas mal (il rit).

Pas du tout, parce que je n’étais pas dans le même état d’esprit. Quand on participe pour la première fois à «The Voice», il y a quelque chose de différent. On ne connaît pas l’équipe de production, on ne connaît pas les autres candidats . O n a des appréhensions, des attentes et il y a de la concurrence, de la compétition. Cette saison, ce n’est pas du tout la même chose. La préparation sera la clé pour passer cette étape. Je vais essayer une autre stratégie: me focaliser bien plus sur la préparation pour que la prestation soit meilleure. En 2019, quand j’avais chanté «Life on M ars ? » , de David Bowie, l’important c ’ était le résultat. Je réfléchis différemment cette fois. Je vais beaucoup plus me laisser aller. J’ai remarqué que pour interpréter le titre que j’ai choisi (ndlr: dont il ne peut rien nous dire) , il faut vraiment que j’enlève ce côté cérébral.