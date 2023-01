Ski alpin: A l’approche des Mondiaux, la qualité de la neige se dégrade

Ski alpin : À l’approche des Mondiaux, la qualité de la neige se dégrade

À un mois du début des Championnats du monde à Courchevel et Méribel, dans les Alpes françaises (6-19 février), les températures élevées et la pluie affectent la préparation des pistes, sans trop inquiéter leurs responsables, joints mercredi. «La météo a eu un impact. On a un peu de retard mais rien de catastrophique», a expliqué Yannick Favières, responsable de la piste à Méribel, hôte des courses féminines. «Après le gros coup de froid en décembre, on avait produit 50% de la neige. On avait environ 70 cm de neige sur l'ensemble de la piste, on a perdu quasiment 30 centimètres», a-t-il détaillé, en raison des températures élevées qui entravent les stations de ski françaises depuis plusieurs semaines.