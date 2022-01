Football – A l’arraché, l’Inter Milan poursuit sa marche en avant

Football : À l’arraché, l’Inter Milan poursuit sa marche en avant

Grâce à un but en fin de match d’Edin Dzeko, les Nerazzurri se sont imposés de justesse devant Venise (2-1) et comptent 5 points d’avance en tête de la Serie A.

L'Inter Milan a longtemps buté sur le mal classé Venise (17e), samedi à San Siro, avant de s'imposer in extremis (2-1) grâce à un coup de tête décisif d'Edin Dzeko (90e), qui permet aux Nerazzurri de conforter leur place de leader de la Serie A.

Comme en Supercoupe d'Italie, arrachée à la Juventus à l'ultime seconde (2-1 après prolongations), et comme en 8e de finale de la Coupe d'Italie, où l'Inter a semblé éliminée jusqu'à la 90e minute avant de revenir et se qualifier en prolongation contre Empoli (3-2 ap), la fin de match a encore basculé du côté de Simone Inzaghi et ses joueurs.