Football: A l’arrêt, l’Union Berlin d’Urs Fischer s’éloigne du titre

Au soir de la 28e journée de Bundesliga, les hommes d'Urs Fischer, 3es, comptent 52 points et restent à respectivement 7 et 5 longueurs du Bayern et du Borussia Dortmund, également tenus en échec par les mal classés Hoffenheim (1-1) et Stuttgart (3-3). Ils doivent désormais regarder derrière eux car le RB Leipzig, avec 51 points, ne compte plus qu'une longueur de retard grâce à sa victoire contre Augsbourg samedi (3-2). Et dimanche, Fribourg a réussi à inverser en quatre minutes le sort d'une rencontre mal embarquée sur la pelouse du Werder Brême pour s'imposer 2-1 grâce à Roland Sallai (67e) et Lukas Höler (71e) et recoller à deux points des Berlinois.