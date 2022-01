Résidence : À Las Vegas, Adele touchera une petite fortune

Selon le «Sun», la chanteuse devrait empocher plus de 600’000 fr. chaque fois qu’elle montera sur la scène du Colosseum.

Adele n’aura pas besoin de jouer à la roulette ou au Blackjack pour toucher le jackpot à Las Vegas. D’après les informations du «Sun», la chanteuse de 33 ans touchera plus de 600’000 fr. pour chacun des concerts qu’elle donnera au Colosseum, le théâtre du Caesars Palace. Et quand on sait que la star qui a battu un record avec «Easy On Me» se produira chaque vendredi et chaque samedi entre le 21 janvier et le 16 avril 2022, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne risque pas d’être dans le besoin. Elle touchera au total pour l’ensemble de ses concerts 12 millions de francs.