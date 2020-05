Suisse

A l’ascension, les températures prendront l’ascenseur

Cette fin de semaine s’annonce belle et chaude. Le mercure devrait grimper jusqu’à 27 degrés. Mais le froid repointera le bout de son nez dès ce week-end déjà.

Les Suisses pourront profiter pleinement de leur congé de l’ascension. Car le soleil et les températures agréables seront au menu jusqu’à la fin de cette semaine. Petite ombre au tableau: une bise modérée soufflera sur la Suisse mardi et mercredi. Jeudi, en revanche, le mercure devrait grimper jusq’à 27 degrés à Sion (VS), 25 degrés à Genève ou encore 25 degrés à Lugano (TI). Quelques orages isolés sont attendus au sud du pays.