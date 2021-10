Vaud : L’UDC veut combattre «la gauche caviar et les éco-moralisateurs»

Réunis à Montricher (VD) samedi, les délégués de l'UDC ont adopté une résolution contre «la politique nuisible des centres urbains gouvernés par la gauche rose-verte».

Dans un communiqué, le premier parti de Suisse affirme vouloir désormais «combattre les privilèges de la gauche caviar et des éco-moralisateurs, dont les circonscriptions perçoivent davantage de ressources de l’Etat qu’ils n’en fournissent par l’impôt.» Selon son président, Marco Chiesa, «les villes de gauche vivent dans une bulle hors de la réalité quotidienne de la classe moyenne» et imposent sans cesse leurs standards de vie citadins.

La résolution votée réclame notamment que les «coût réels et les montants d’impôts entre les citadins et les populations rurales» soient «clarifiés», que la répartition des sièges au Conseil national soit basée sur le nombre de citoyennes et de citoyens suisses et non sur la population résidente permanente et que les centres urbains soient gérés comme des régions indépendantes.