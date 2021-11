Travaux des CFF – A Lausanne, Bienne et Neuchatel, le trafic sera perturbé ce week-end

Travaux des CFF : À Lausanne, Bienne et Neuchâtel, le trafic sera perturbé ce week-end

Le trafic ferroviaire sera restreint en plusieurs endroits de Suisse romande afin de mener de gros travaux. Prenez garde avant de monter dans le train!

N’oubliez pas de vérifier les horaires sur votre app CFF avant de vous diriger vers la gare. 20min/Marvin Ancian

Les chantiers seront nombreux en novembre. Les CFF informent ce mardi que des perturbations sont à prévoir lors de plusieurs week-end. À commencer par celui qui vient: dès vendredi à 22h et jusqu’à lundi matin au début du service, plus aucun train ne circulera sur la ligne entre Neuchâtel et Bienne. Des bus express (directs entre Neuchâtel et Bienne) seront proposés, tout comme des régionaux qui desserviront les gares intermédiaires.

Les lignes entre La Chaux-de-Fonds et Berne et entre Neuchâtel et Fribourg sont aussi concernées. Les CFF invitent les passagers à vérifier l’horaire en ligne, qui est adapté, avant d’entreprendre un voyage et de compter avec un temps de trajet supplémentaire. Plus d’informations sur ce lien.

Du lourd à Lausanne et alentour

Ce week-end sera aussi particulier dans l’est de l’arc lémanique. La ligne entre Lausanne et Vevey sera quasi totalement coupée pour des travaux en gare de Cully. Tous les trains qui relient Annemasse à St-Maurice seront déviés par Palézieux, tout comme la plupart des InterRegio entre Genève-Aéroport et Brig. Les RegioExpress Annemasse-Vevey seront quant à eux supprimés. Pour les trains régionaux, des bus seront proposés sur tout ou partie du parcours. Là aussi, il faut vérifier avant le départ sur l’horaire en ligne. Plus d’infos sur ce lien.

Les deux week-ends suivants, les 13 et 14 ainsi que 20 et 21 novembre seront aussi perturbés, cette fois pour des travaux à l’est de la gare de Lausanne, impactant le secteur jusqu’à Pully. Les TGV, par exemple, finiront leur course à la gare de Renens. Les trains qui reviennent d’Italie s’arrêteront à Sion. «De nombreux trains passant par Lausanne sont supprimés ou circulent avec un horaire modifié», disent les CFF.

Des gros travaux Du côté de Neuchâtel, on parle de travaux d’entretien ou de réfection de voies et de ponts, du renouvellement de 6 aiguillages, de la pose de 80 nouveaux mâts de ligne de contact et de travaux préparatoires pour le futur tunnel de Gléresse. Côté vaudois, la gare de Cully poursuivra sa transformation. Ce ne sont en effet pas les premières interruptions dans le secteur. À Lausanne, il s’agira là aussi de remplacer des aiguillages.