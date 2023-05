A Lausanne, la place Centrale va devenir la place des Pionnières

La place Centrale, à Lausanne, vient tout juste d’être piétonnisée. Cet automne, elle devrait en plus être rebaptisée. La Municipalité de Lausanne a annoncé lundi les rues et places qu’elle veut renommer prochainement. «Le changement le plus emblématique sera celui de la place Centrale, remplacée à l’avenir par la «place des Pionnières» en l’honneur de toutes celles qui ont été les premières à ouvrir de nouvelles voies pour les femmes», écrit-elle.