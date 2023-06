À Lausanne, le trafic cycliste a augmenté de 300 % en huit ans

Ce n’est pas une nouveauté, la Ville de Lausanne veut bannir la voiture au centre-ville et faire pédaler ses citoyens. C’est ainsi que les autorités espèrent atteindre la neutralité carbone en 2050 et lutter contre le réchauffement climatique. «En sept ans, les habitudes de déplacement de la population lausannoise ont évolué positivement vers une mobilité plus active», estime la municipale Florence Germond, après l’annonce des résultats annuels de l’Observatoire de la mobilité lausannoise.

Ces derniers révèlent notamment une augmentation de 300% du trafic cycliste entre 2014 et 2022 et une diminution de 26 points du taux de voitures par habitant entre 2015 et 2021, soit davantage qu’à Genève (-24) et Zurich (-20). La part de véhicules électriques a grimpé, passant de 0,1 à 1,9% dans le même temps. Aujourd’hui, 36% des ménages lausannois n’ont pas de voiture, tandis que 51% en ont une, et 11% en ont deux.