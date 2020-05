Lausanne

Les fédérations internationales souffrent

Du fait de l'absence d'activités sportives, les instances dirigeantes peinent à trouver de l'argent.

Près de 2200 emplois et plus d'un milliard de francs injectés chaque année dans l'économie: avec le Comité international olympique (CIO) et plus d'une quarantaine de fédérations internationales installées à Lausanne et dans la région, le poids du sport en Suisse est considérable. Sans compter la FIFA et ses 600 employés à Zurich.