Mobilité - À Lausanne, on prend davantage sa voiture qu’à Genève

Les Genevois irréductibles «bagnolards»? Pas si sûr. Une étude du Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL, comparant deux grands centre urbains lémaniques et Berne, montre que les habitants de l’agglomération lausannoise utilisent davantage leur véhicule que les résidents du bout du lac. Les Genevois du centre-ville sont 78% à ne jamais la prendre pour aller au travail. Dans le chef-lieu vaudois, ils ne sont que 61% à la laisser au garage lorsqu’il s’agit d’aller travailler. La part des usagers quotidiens dans le trafic va dans le même sens: ils représentent 67% du flux dans le canton de Genève et 82% dans l’agglomération vaudoise, souligne Eloi Bernier, doctorant au Laboratoire de sociologie urbaine.

Villes différentes

Pour Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’EPFL, ces différences s’expliquent par la structure des deux agglomérations, la qualité des transports en commun et l’accès au stationnement. «Genève est une ville très dense qui abrite la majorité des emplois dans le centre. Dans l’agglomération lausannoise, une part importante des places de travail se situe à Écublens, Renens et Bussigny, moins accessibles en transports publics, mais mieux dotés en parkings.»