À Lausanne, un temple ferme, de peur d’être transformé en squat

«Les églises doivent rester ouvertes à tous, mais un minimum de respect s’impose. Tu agirais ainsi dans une mosquée, on te foutrait dehors et on aurait raison!» peste Olivier*. Ce chrétien a l’habitude de prier au temple de Montriond. La semaine dernière, le Lausannois a trouvé là trois sans-abri maghrébins en train de manger ou de dormir sous des couvertures, «brisant le silence de leurs ronflements».