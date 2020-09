À l’avenir, les défilés ressembleront à ça

Etienne Russo qui crée des shows pour Chanel et Burberry, par exemple, s'est également exprimé dans Vogue: «Il y aura sans doute un avant et un après, c’est clair.» Voyons donc à quoi pourrait ressembler cet après.

Digital Only

La première fashion week entièrement numérique, c’était celle de Londres. Sur son site web, elle a présenté une variété de contenus créatifs tels que des podcasts et des reportages photos. Pour la première fois, la fashion Week de Milan a également été organisée sous forme numérique. La présentation de Gucci, diffusée en live sur les réseaux sociaux, a tiré son épingle du jeu: les collaborateurs du label jouaient les mannequins.

La Fashion Week d'Helsinki (HFW) s’est aussi distinguée par son approche du numérique. Dans l'émission de Patrick McDowell, par exemple, non seulement les robes mais aussi les modèles étaient virtuels. Chaque créateur a été associé à un expert en numérique. Les modèles étaient envoyés à des tailleurs numériques, revérifiés, faits sur mesure et finalement tout était mixé. Ensuite, la musique et le cadre ont été ajoutés. «Vogue» a écrit: «Voilà à quoi ressemble une fashion week numérique inspirante».