Quand le pelage blanc de l’hermine ne la camoufle pas

Changements climatiques : À l’avenir, l’hermine pourrait lâcher son pelage blanc en hiver

Impact du changement climatique

Claude Andrist, chef de projet en biologie de l’organisation Wildtier Schweiz, suppose que, «chez nous, les hermines peuvent peut-être aussi s’adapter aux basses altitudes et ne plus changer de pelage». Il rappelle que, dans leur habitat le plus chaud, elles sont brunes et blanches toute l’année, alors que dans le Grand Nord, elles ne perdent jamais leur blancheur d’hiver.