Lauriane Gilliéron - «À l’école, j’avais une peur bleue de lire à voix haute»

Oui, je me suis creusé la tête. Je me demandais quoi leur lire qui ne soit pas trop long, qui ait un début et une fin et qui veuille dire quelque chose. J’ai trouvé cette histoire d’enfants désignés par leur planète en extinction pour trouver une planète refuge. Elle a un beau message: il faut qu’on prenne soin de la Terre.

Je n’ai pas de souvenirs v ivaces , mais je sais que mes parents nous lisaient beaucoup d’histoires . À l’époque, on n’avait pas toutes les sources de distraction qu’on a aujourd’hui et surtout, o n a été élevés sans télé. On avait le droit, à partir d’un certain âge, de regarder la télé le week-end, mais autrement on s’occupait, on était créatifs, on lisait. Ma nièce dévore les livres et les histoires. On peut parler de sujets gr a ves ou difficiles à évoquer à travers des histoires. C’est superimportant.