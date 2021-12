Léa Seydoux se sentais réprimée à l'école

Léa Seydoux : «À l’école, je me sentais réprimée»

L’actrice française de 36 ans garde un souvenir plutôt amer de sa scolarité.

Comédienne affirmée, Léa Seydoux enchaîne les rôles au cinéma. Après avoir joué dans le dernier « James Bond » en date, avec Daniel Craig, elle est à l’affiche du film «Tromperie», aux côtés de Denis Podalydès, en salle dès le 29 décembre 2021. Si la Française de 36 ans est épanouie depuis qu’elle a trouvé sa vocation dans le septième art, où il lui arrive de se dénuder , elle en a bavé durant sa scolarité. «Si j’avais pu choisir par moi-même, j’aurais arrêté l’école à 12 ans! Parce que c’était un endroit où je me sentais réprimée. Je n’ai pas réussi à m’y intégrer. C’est dommage. Ce furent des années douloureuses», confie-t-elle dans « Paris Match ».

Et l’actrice, qui a été testée positive au Covid-19 malgré sa vaccination, d’expliquer les raisons du mal-être qu’elle a ressenti à cette époque. «Si vous n’entrez pas dans le moule voulu par l’Éducation nationale, le système vous éjecte, particulièrement en France, précise-t-elle. Je n’étais pas adaptée, j’avais une forme de différence, je le sentais bien, et j’ai été face à des professeurs odieux. Cela dit, certains ont été formidables et m’ont littéralement sauvée…»